Anche se probabilmente tornerà Hakan Calhanoglu in cabina di regia, Piotr Zielinski sarà ancora lì, a completare il terzetto di centrocampo dell'Inter domani contro il Milan in un derby che sa di chance clamorosa per lo scudetto. D'altronde, in questo periodo è difficile rinunciare al polacco, fra i calciatori più positivi dell'ultimi periodo nerazzurro.
Inter, Zielinski arma letale: che numeri col Milan. Domani una chance chiamata scudetto
Senza contare che, contro i rossoneri, in carriera Zielinski ha messo insieme dei numeri di tutto riguardo, come riferiscono i canali ufficiali dell'Inter:
"Il Milan è una delle vittime preferite di Piotr Zielinski in Serie A: il polacco ha realizzato 4 gol contro i rossoneri in campionato, esattamente come contro Juventus e Udinese. In generale Zielinski è stato coinvolto in 99 reti in Serie A, con 49 gol e 50 assist: dal 2010 in avanti solo 5 centrocampisti sono riusciti ad arrivare a quota 50 in entrambe le statistiche (Josip Ilicic, Antonio Candreva, Marek Hamsik, Papu Gomez e Hakan Calhanoglu)".
(Fonte: inter.it)
