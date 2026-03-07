Per Ronaldo ‘infortunio più grave del previsto’, si curerà in Spagna

Così, in conferenza stampa, l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus, ha risposto a una domanda sulle condizioni del fuoriclasse portoghese

"L'infortunio di Cristiano Ronaldo è più grave di quanto pensassimo. Andrà in Spagna per sottoporsi a un trattamento con un terapista personale, come fanno altri giocatori. Speriamo che torni presto e possa aiutare la squadra".