Per Ronaldo ‘infortunio più grave del previsto’, si curerà in Spagna

"L'infortunio di Cristiano Ronaldo è più grave di quanto pensassimo. Andrà in Spagna per sottoporsi a un trattamento con un terapista personale, come fanno altri giocatori. Speriamo che torni presto e possa aiutare la squadra".
Così, in conferenza stampa, l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus, ha risposto a una domanda sulle condizioni del fuoriclasse portoghese
Così, in conferenza stampa, l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus, ha risposto a una domanda sulle condizioni del fuoriclasse portoghese. CR7 si è infortunato sabato scorso nell'ultima partita giocata dall'Al Nassr nel campionato saudita, riportando lesione al tendine del ginocchio.
La situazione adesso, oltre al club, preoccupa i tifosi portoghesi, dato che tra tre mesi si giocherà quello che è pressoché certamente l'ultimo mondiale di calcio della carriera di Ronaldo.
