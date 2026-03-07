FC Inter 1908
fcinter1908 ultimora Per Ronaldo ‘infortunio più grave del previsto’, si curerà in Spagna

Per Ronaldo ‘infortunio più grave del previsto’, si curerà in Spagna

Così, in conferenza stampa, l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus, ha risposto a una domanda sulle condizioni del fuoriclasse portoghese
Marco Macca
Marco Macca 

"L'infortunio di Cristiano Ronaldo è più grave di quanto pensassimo. Andrà in Spagna per sottoporsi a un trattamento con un terapista personale, come fanno altri giocatori. Speriamo che torni presto e possa aiutare la squadra".

Così, in conferenza stampa, l'allenatore dell'Al Nassr, Jorge Jesus, ha risposto a una domanda sulle condizioni del fuoriclasse portoghese. CR7 si è infortunato sabato scorso nell'ultima partita giocata dall'Al Nassr nel campionato saudita, riportando lesione al tendine del ginocchio.

La situazione adesso, oltre al club, preoccupa i tifosi portoghesi, dato che tra tre mesi si giocherà quello che è pressoché certamente l'ultimo mondiale di calcio della carriera di Ronaldo.

