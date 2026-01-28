Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Lorenzo Amoruso ha parlato dell'Inter e in particolare dell'ottimo lavoro di Cristian Chivu. "Credo che si sia visto anche a Parma, dove ha rimesso tutto in carreggiata, ha rimesso in sesto la squadra, ha motivato i giocatori. Poi quando viene scelto dall'Inter è chiaro che cerca di mettere le basi di rapporto con i giocatori, e non era facile".
"Poi non è mai facile, anche se vuoi riproporre un'idea vincente di gioco. Alla fine devi mettere insieme tutte le cose perfette per far sì che venga rispettato quello standard. A volte proprio perché ti vuoi ripetere commetti tanti errori. Io credo sia molto intelligente come allenatore, è uno che ci sa davvero fare".
