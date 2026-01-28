FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Amoruso: “Chivu molto intelligente come allenatore, ci sa davvero fare. Non è mai facile…”

ultimora

Amoruso: “Chivu molto intelligente come allenatore, ci sa davvero fare. Non è mai facile…”

Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Lorenzo Amoruso ha parlato dell'Inter e in particolare del tecnico nerazzurro
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Amoruso: “Chivu molto intelligente come allenatore, ci sa davvero fare. Non è mai facile…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Lorenzo Amoruso ha parlato dell'Inter e in particolare dell'ottimo lavoro di Cristian Chivu. "Credo che si sia visto anche a Parma, dove ha rimesso tutto in carreggiata, ha rimesso in sesto la squadra, ha motivato i giocatori. Poi quando viene scelto dall'Inter è chiaro che cerca di mettere le basi di rapporto con i giocatori, e non era facile".

Inter Chivu
Getty Images

"Poi non è mai facile, anche se vuoi riproporre un'idea vincente di gioco. Alla fine devi mettere insieme tutte le cose perfette per far sì che venga rispettato quello standard. A volte proprio perché ti vuoi ripetere commetti tanti errori. Io credo sia molto intelligente come allenatore, è uno che ci sa davvero fare".

(TMW Radio)

Leggi anche
Marangon: “Corsa Champions? Tutte hanno problemi, tranne l’Inter. Sarà difficile...
Caressa: “Ecco la differenza tra Inter e le altre. Pio Esposito? Lui e Lautaro...

© RIPRODUZIONE RISERVATA