Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabio Caressa ha parlato così di Pio Esposito dopo averlo inserito nella top 11 della giornata:
"Ah come mi piace Pio Esposito! Il parco attaccanti dell'Inter è fortissimo ed è quello che sta facendo la differenza, ma nettamente. Gli attaccanti dell'Inter hanno numeri clamorosi rispetto agli altri reparti delle big, a tutte le altre sono mancati gli attaccanti tranne il Napoli che ha avuto Hojlund ma che ora è stanco ed è calato.
Le altre hanno problemi in attacco, l'Inter no. E Pio Esposito si sposa benissimo con Lautaro, come la pancetta nella amatriciana, cacio e pepe. Sono fatti per giocare insieme (ride, ndr). La forza e la differenza dell'Inter è tutta lì, se crei e finalizzi così tanto, c'è poco da fare per gli altri. Pio lo vedo migliorare di giornata in giornata"
