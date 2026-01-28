FC Inter 1908
Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luciano Marangon ha parlato della corsa Champions
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luciano Marangon ha parlato della corsa Champions che coinvolge diverse squadra. "Siamo in una fase in cui tutte hanno dei problemi, tranne l'Inter che ha una rosa forte. La matematica ovvio non c'è ma sarà difficile portargli via lo Scudetto".

"Vedo una bella lotta con Como e Atalanta anche, la Roma ha la sua stabilità, la Juve è un cavallo pazzo, improvvisamente una squadra su cui non si puntava una lira ecco che ha avuto Spalletti che gli ha tirato fuori carattere e qualità".

