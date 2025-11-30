L'analisi di FcInter1908 su quanto accaduto oggi: l'Inter di Cristian Chivu vince a Pisa grazie alla doppietta di Lautaro Martinez

Marco Astori Redattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 20:02)

Col calar del sole sul cielo di Pisa stava calando anche il morale del tifoso dell'Inter: partita bloccata, pochi spunti, tanti errori e diversi pericoli corsi. E' bastata una scintilla, stavolta generata dai cambi, a differenza di Madrid, a indirizzare la partita: la voglia di Esposito e la rabbia di Lautaro Martinez, il dinamismo di Diouf e l'eleganza di Zielinski. E il giudizio cambia, esattamente come successo nella notte del Wanda: al 92' l'Inter era ad un passo dalla quasi impresa, oggi dal baratro. Ma il risultato come spesso accade cambia tutto e grazie alla doppietta di Lautaro il morale è tornato alto e la verra è ancora lì, a -1: nonostante tutto.

Come se ce ne fosse bisogno, Lautaro Martinez ha dato l'ennesima risposta forte alle critiche. Sui social se ne sono dette di ogni, nei salotti i commenti si sono sprecati: non è in forma, va messo in panchina, eccetera eccetera. La realtà è che l'argentino è l'anima dell'Inter: la sua voglia e la sua carica sono elementi imprescindibili per raggiungere obiettivi importanti e i suoi compagni lo sanno, come dimostra il bell'abbraccio dopo il gol dell'1-0. E grande replica anche a chi sostiene senza motivazione alcuna che segni solo con le piccole: detto ad uno che ha segnato in semifinale di Champions League e non solo. "Certe cose" su di lui, come detto da Chivu nel prepartita, le si lascino agli altri: se qualcuno è convinto che ripetere più volte una bugia diventi verità, buon per lui.

Pisa, infine, doveva rappresentare una sorta di ultima spiaggia per Luis Henrique dopo le due bocciature contro Milan e Atletico Madrid. La partita del brasiliano è iniziata anche bene, con qualche spunto interessante e qualche palla di prima nello stretto interessante. Poi è calato alla distanza per far posto ad un decisamente più dinamico e in palla Andy Diouf. E allora ci chiediamo se non possa la partita di oggi dare una clamorosa suggestione: ma se venissero invertiti i due ruoli? Ad oggi Luis Henrique non sembra avere il passo per fare il quinto, cosa che Diouf ha invece a sorpresa dimostrato, mentre può dare invece qualche spunto magari in mezzo al campo, perché la qualità non gli manca. Ovviamente è una provocazione, ma chissà che non possa davvero diventare realtà: perché salvare queste due operazioni di mercato è fondamentale per il prosieguo della stagione dell'Inter.