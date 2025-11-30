Col calar del sole sul cielo di Pisa stava calando anche il morale del tifoso dell'Inter: partita bloccata, pochi spunti, tanti errori e diversi pericoli corsi. E' bastata una scintilla, stavolta generata dai cambi, a differenza di Madrid, a indirizzare la partita: la voglia di Esposito e la rabbia di Lautaro Martinez, il dinamismo di Diouf e l'eleganza di Zielinski. E il giudizio cambia, esattamente come successo nella notte del Wanda: al 92' l'Inter era ad un passo dalla quasi impresa, oggi dal baratro. Ma il risultato come spesso accade cambia tutto e grazie alla doppietta di Lautaro il morale è tornato alto e la verra è ancora lì, a -1: nonostante tutto.
Inter, “certe cose” su Lautaro le dicano gli altri. Pisa può dare una clamorosa suggestione
Come se ce ne fosse bisogno, Lautaro Martinez ha dato l'ennesima risposta forte alle critiche. Sui social se ne sono dette di ogni, nei salotti i commenti si sono sprecati: non è in forma, va messo in panchina, eccetera eccetera. La realtà è che l'argentino è l'anima dell'Inter: la sua voglia e la sua carica sono elementi imprescindibili per raggiungere obiettivi importanti e i suoi compagni lo sanno, come dimostra il bell'abbraccio dopo il gol dell'1-0. E grande replica anche a chi sostiene senza motivazione alcuna che segni solo con le piccole: detto ad uno che ha segnato in semifinale di Champions League e non solo. "Certe cose" su di lui, come detto da Chivu nel prepartita, le si lascino agli altri: se qualcuno è convinto che ripetere più volte una bugia diventi verità, buon per lui.
Pisa, infine, doveva rappresentare una sorta di ultima spiaggia per Luis Henrique dopo le due bocciature contro Milan e Atletico Madrid. La partita del brasiliano è iniziata anche bene, con qualche spunto interessante e qualche palla di prima nello stretto interessante. Poi è calato alla distanza per far posto ad un decisamente più dinamico e in palla Andy Diouf. E allora ci chiediamo se non possa la partita di oggi dare una clamorosa suggestione: ma se venissero invertiti i due ruoli? Ad oggi Luis Henrique non sembra avere il passo per fare il quinto, cosa che Diouf ha invece a sorpresa dimostrato, mentre può dare invece qualche spunto magari in mezzo al campo, perché la qualità non gli manca. Ovviamente è una provocazione, ma chissà che non possa davvero diventare realtà: perché salvare queste due operazioni di mercato è fondamentale per il prosieguo della stagione dell'Inter.
