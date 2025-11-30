L'Inter è alla ricerca di un quinto, a destra, praticamente dal momento dell'infortunio di Dumfries. Prima Carlos Augusto, poi Luis Henrique, oggi contro il Pisa è stato provato nel ruolo persino Diouf. E forse proprio il francese è quello che ha convinto di più, pur schierato in una posizione che non conosce e che non l'ha mai visto protagonista in carriera.

"Kamate quinto a destra e Cinquegrano? Una soluzione che ci ha dato buone indicazioni. Kamate è uscito dal settore giovanile e faceva l'esterno, anche se alto: questo è un ruolo che secondo me potrebbe completarlo, come giocatore in grado di fare quello che vuole in quella zona di campo da quinto, da ala o da mezz'ala. Anche oggi è stato molto intraprendente, come la squadra nel secondo tempo, meno nel primo. Ha fatto buone cose come Cinquegrano qualche metro più dietro", le parole del tecnico nerazzurro.