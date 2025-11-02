Ancelotti: “Scudetto? Inter fra le più strutturate, ma non so dire se…”

Il ct del Brasile Carlo Ancelotti in esclusiva a Dribbling, su Rai due parla della sua nuova avventura e della lotta scudetto

Marco Macca Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 04:02)

"Il sogno è far vincere al Brasile la sesta Coppa del mondo perché è dal 2002 che non vince questo trofeo, ci sono grandi aspettative ma anche grande entusiasmo".

Il ct del Brasile Carlo Ancelotti in esclusiva a Dribbling, su Rai due parla della sua nuova avventura. "Il Brasile - aggiunge il tecnico italiano - ha una grande storia scritta da grandi campioni e il fatto che da 24 anni non si vince pesa. Speriamo non diventino 28! Vogliamo vincere e no lo nascondiamo. Mi piacerebbe una finale tra Brasile e Italia, sarebbe accettabile per me a livello emozionale".

"Riguardo alla Serie A - aggiunge Ancelotti parlando del massimo campionato italiano - è complicato gestire insieme campionato e coppe europee ma il Napoli è ai vertici della classifica. Il campionato, rispetto all'anno scorso, è più equilibrato. La Roma e il Milan sono cresciute. La Juve sta indietro ma sicuramente potrà recuperare, l'Inter ha una squadra strutturata ma non so dire se è la più forte".