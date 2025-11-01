Petrachi: “Scudetto? Inter la più forte, Milan dietro. Il Napoli invece…”

Il dirigente sportivo Gianluca Petrachi ha parlato a Tmw di tanti temi tra cui la lotta scudetto. Queste le sue considerazioni: "Il campionato è molto interessante. II Milan ha cambiato management, Tare ormai ha una mentalità consolidata e ha preso Allegri che è uno dei più bravi in quanto a gestione, sa comunicare con forza ai calciatori. Infatti il Milan ha un'identità, però è indietro all'Inter che da tre-quattro anni ha l'organico migliore in Italia.