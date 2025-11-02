L’Inter arriva alla sfida del Bentegodi forte di un ottimo stato di forma: otto vittorie nelle ultime nove partite tra tutte le competizioni. Un rendimento di altissimo livello che conferma la solidità e la continuità del gruppo di Cristian Chivu. Lo sottolinea anche il sito ufficiale del club nerazzurro.
La statistica che riguarda la squadra nerazzurra e certifica il grande rendimento della fase offensiva
La squadra nerazzurra continua a distinguersi per la qualità e la distribuzione del proprio gioco offensivo: l’Inter è una delle due squadre con più marcatori differenti in questa Serie A (10, come l’Atalanta). Ed è inoltre la formazione che ha segnato più gol nel secondo tempo del campionato (13), confermando la capacità di mantenere intensità e lucidità anche nella ripresa. Un dato che evidenzia la forza collettiva e la varietà di soluzioni nel reparto offensivo. Altro dato significativo: è la squadra che ha realizzato più reti all’interno dell’area di rigore (18). Un segno della costante presenza offensiva e dell’efficacia sotto porta.
