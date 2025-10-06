Nuova avventura per Fabio Cannavaro: l'ex difensore della Nazionale, campione del mondo nel 2006, è il nuovo commissario tecnico dell'Uzbekistan, selezione asiatica che nel 2026 disputerà il suo primo Mondiale.
UFFICIALE – Cannavaro è il nuovo ct dell'Uzbekistan: parteciperà al Mondiale 2026
UFFICIALE – Cannavaro è il nuovo ct dell’Uzbekistan: parteciperà al Mondiale 2026
Nuova avventura per l'ex difensore della Nazionale, campione del mondo nel 2006: guiderà la selezione asiatica
Cannavaro sarà assistito da altri tre italiani: Eugenio Albarella (assistant coach), Francesco Troise (preparatore atletico) e Antonio Chimenti (allenatore dei portieri).
