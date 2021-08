Sospettato di far parte di un’organizzazione criminale: Anderson rischia 10 anni di carcere

L'ex United ritenuto colpevole di far parte di un'organizzazione criminale coinvolta in furti, frodi e riciclaggio di denaro

Grossi guai per l'ex nazionale brasiliano Anderson. Giocatore del Manchester United tra il 2007 e il 2015, rischia una condanna a 10 anni di carcere se ritenuto colpevole di far parte di un'organizzazione criminale coinvolta in furti, frodi e riciclaggio di denaro. Sembra che circa 5 milioni di euro siano stati sottratti a grandi aziende del settore siderurgico deviando illegalmente il denaro e tale importo sia stato riciclato attraverso l'acquisto di criptovalute.