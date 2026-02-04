“Tante rotazioni di Chivu, ce le aspettavamo, classiche per stasera. Erano nell’aria, forse ne fa anche qualcuna in più del previsto. Ci sarà l’opportunità per chi deve mettere minuti nelle gambe di sfruttare l’occasione. Chivu prima o poi ha bisogno di tutti e tutti stanno dimostrando di poter giocare in questa Inter. È una squadra che anche quando cambia qualche volto, non perde qualità e identità. Per i giovani occasione importante, da sfruttare, la fiducia di Chivu è importante, lui li conosce e li ha cresciuti, sa cosa possono dare. È importante anche per loro sapere di avere la fiducia dell’allenatore".