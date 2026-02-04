Inter-Torino, dalla Curva uno striscione per Audero: “Vicinanza e rispetto”

Dopo quanto accaduto a Cremona, i tifosi del Secondo anello verde hanno mandato il loro messaggio al portiere della Cremonese

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 febbraio - 20:35

Tre giornate senza tifosi dell'Inter in trasferta, 50mila di multa con diffida alla società e tifosi che rischiano, al prossimo episodio, di dover rimanere fuori anche da San Siro. L'episodio della partita con la Cremonese è costata tanto a tutti i tifosi nerazzurri (specie quelli residenti in Lombardia) e al club. Un tifoso, che è stato arrestato, ha lanciato nell'area di Audero un petardo dagli spalti che ha messo a rischio il portiere della squadra di casa.

Un altro tifoso, emiliano, ha perso parte delle dita per un petardo che gli è scoppiato in mano. Per il tifoso arrestato, appartenente a uno dei gruppi della Curva Nord, come segnalato dalle autorità, sono stati richiesti i domiciliari.

Ma gli altri gruppi del secondo anello verde hanno voluto in qualche modo disocciarsi dal gesto ed esprimere, in occasione della gara di Coppa Italia contro il Torino, vicinanza al portiere, che tra l'altro ha giocato anche con la maglia dell'Inter. In uno striscione esposto e pubblicato sui social si legge: "Vicinanza e rispetto per Emil Audero".