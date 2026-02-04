Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, parlando del mercato dell'Inter, ha commentato il mancato arrivo di un rinforzo a destra nonostante l'infortunio di Dumfries. "Perisic? Vai a vedere i giocatori ultra trentenni che sono arrivati la scorsa estate, chi è che ha reso? Faccio due nomi: Modric e tutto sommato Vardy. Dzeko se ne è già andato, Immobile se ne è già andato. Riprendere Perisic sarebbe stato mettere una pezza a una situazione che finché non torna Dumfries sai che è debole".
"Proprio dal club che nelle ultime tre stagioni ha fatto due finali di Champions, quando penso a un 'big spender', la squadra che potrebbe andarci più vicino è l'Inter. Marotta ce lo ripete sempre, ma chiaramente è il fondo di investimento a parlare attraverso di lui, non è previsto. I fondi di investimento nel calcio, purtroppo come hanno capito tante tifoserie, non sono sinonimo di ricerca della vittoria a tutti i costi".
