Borja Fernández ha ripercorso la sua carriera su La Pizarra, programma di Radio Marca. Ex giocatore del Valladolid, del Deportivo La Coruña e dei Galácticos del Real Madrid, ha condiviso lo spogliatoio con Zidane, Figo, Beckham e Ronaldo. L'attuale allenatore ha raccontato un aneddoto di una delle feste di compleanno del brasiliano. "Ero con Nunez e Raul Bravo, non sapevamo cosa regalargli, alla fine abbiamo comprato una maglietta di una marca costosa. Quando siamo arrivati c'è stato un momento in cui Ronaldo ha detto a noi tre: "Dai, venite, vi faccio vedere la casa".
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fcinter1908 ultimora L’aneddoto della festa di compleanno di Ronaldo: “Aprii la porta del bagno e vidi Rivaldo che…”
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L’aneddoto della festa di compleanno di Ronaldo: “Aprii la porta del bagno e vidi Rivaldo che…”
Borja Fernández ha ripercorso la sua carriera. L'allenatore ha anche raccontato un divertente aneddoto del suo periodo a Madrid
"Sembrava più un matrimonio di lusso per come era stato organizzato. C'era tanta gente elegante, c'era Vieri, Yalmina. Poi Ronaldo inizia a mostrarci la casa, la parte centrale dove ha il televisore grande, la parte inferiore dove c'era anche la discoteca, stanze per gli ospiti. Poi c'erano diversi bagni, ce n'era uno veramente enorme dove c'era una vista incredibile. A un certo punto Raul Bravo vede una porta chiusa e dice: "Cosa c'è qui dentro?". Così apre la porta ed era un bagno, sai chi c'era? C'era Rivaldo che stava defecando!".
(Marca)
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