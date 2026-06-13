Borja Fernández ha ripercorso la sua carriera su La Pizarra, programma di Radio Marca. Ex giocatore del Valladolid, del Deportivo La Coruña e dei Galácticos del Real Madrid, ha condiviso lo spogliatoio con Zidane, Figo, Beckham e Ronaldo. L'attuale allenatore ha raccontato un aneddoto di una delle feste di compleanno del brasiliano. "Ero con Nunez e Raul Bravo, non sapevamo cosa regalargli, alla fine abbiamo comprato una maglietta di una marca costosa. Quando siamo arrivati c'è stato un momento in cui Ronaldo ha detto a noi tre: "Dai, venite, vi faccio vedere la casa".