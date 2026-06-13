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Inter-Real, scambio di doni tra Perez e Marotta prima del match delle Legends

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Scambio di doni tra il Presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e il Presidente del Real Madrid Florentino Perez
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Scambio di doni tra il Presidente dell'Inter Giuseppe Marotta e il Presidente del Real Madrid Florentino Perez.

Inter-Real, scambio di doni tra Perez e Marotta prima del match delle Legends- immagine 2
Getty Images

Prima della partita del Santiago Bernabeu tra le Legends dei due club, vinta dai Blanocs per 2-1 con le reti di Pepe e Barral, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio firmato Hernanes, i presidenti delle due società, in segno di rinnovata amicizia, si sono scambiati dei presenti.

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Al numero uno nerazzurro è andato un simbolo della città spagnola. E chissà che, tra una battuta e l'altra, non ci sia stato anche un colloquio di mercato...

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