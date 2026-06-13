Prima della partita del Santiago Bernabeu tra le Legends dei due club, vinta dai Blanocs per 2-1 con le reti di Pepe e Barral, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio firmato Hernanes, i presidenti delle due società, in segno di rinnovata amicizia, si sono scambiati dei presenti.

Al numero uno nerazzurro è andato un simbolo della città spagnola. E chissà che, tra una battuta e l'altra, non ci sia stato anche un colloquio di mercato...