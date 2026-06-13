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fcinter1908 ultimora Bergomi crea il giocatore ideale: ci sono Recoba e Roberto Carlos. Manca clamorosamente…Ronaldo!
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Bergomi crea il giocatore ideale: ci sono Recoba e Roberto Carlos. Manca clamorosamente…Ronaldo!
Intervistato da Gazzetta TV, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha risposto su come creare il suo giocatore ideale in base a varie caratteristiche
Intervistato da Gazzetta TV, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha risposto su come creare il suo giocatore ideale in base a varie caratteristiche.
Ecco le sue risposte e le sue citazioni di tanti grandi ex nerazzurri:
Fiuto del gol: Altobelli.
Piede destro: Matthaus.
Piede sinistro: Recoba.
Colpo di testa: Collovati.
Acrobazia: Rummenigge.
Dribbling: Beccalossi.
Velocità: Muraro.
Forza fisica: Ferri.
Gioco di squadra: Beppe Baresi.
Finalizzazione: Ruben Sosa.
Tiro dalla distanza: Roberto Carlos.
Esultanza: Beppe Bergomi.
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