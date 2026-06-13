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Bergomi crea il giocatore ideale: ci sono Recoba e Roberto Carlos. Manca clamorosamente…Ronaldo!

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Intervistato da Gazzetta TV, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha risposto su come creare il suo giocatore ideale in base a varie caratteristiche
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da Gazzetta TV, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha risposto su come creare il suo giocatore ideale in base a varie caratteristiche.

Bergomi crea il giocatore ideale: ci sono Recoba e Roberto Carlos. Manca clamorosamente…Ronaldo!- immagine 2

Ecco le sue risposte e le sue citazioni di tanti grandi ex nerazzurri:

Fiuto del gol: Altobelli.

Piede destro: Matthaus.

Piede sinistro: Recoba.

Colpo di testa: Collovati.

Acrobazia: Rummenigge.

Dribbling: Beccalossi.

Velocità: Muraro.

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Forza fisica: Ferri.

Gioco di squadra: Beppe Baresi.

Finalizzazione: Ruben Sosa.

Tiro dalla distanza: Roberto Carlos.

Esultanza: Beppe Bergomi.

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