Nel corso della conferenza stampa di oggi, il ct Gennaro Gattuso ha parlato così del momento difficile Nicolò Barella con la maglia dell'Inter:
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fcinter1908 ultimora L’aneddoto di Gattuso su Barella: “Io sento Nicolò tutti i giorni e…”
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L’aneddoto di Gattuso su Barella: “Io sento Nicolò tutti i giorni e…”
Nel corso della conferenza di oggi, il ct Gennaro Gattuso ha parlato così del momento difficile Nicolò Barella con la maglia dell'Inter
"Da giocatori come Barella la gente si aspetta sempre il massimo, mi aspetto sempre intensità e voglia. Lo sento tutti i giorni, ha dimostrato in questi anni di essere un giocatore importante e quando gioca al di sotto delle sue possibilità viene massacrato. Noi facciamo ciò che dobbiamo fare con grande serenità, tutti sanno cosa ci andiamo a giocare. Preparare, non soffocare i giocatori. I nostri sono giocatori che hanno vinto tanto, hanno giocato finali di Champions. Abbiamo giocatori, non sono scappati di casa... Abbiamo qualità e giocatori abituati a queste partite, dobbiamo arrivare al match con grande serenità".
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