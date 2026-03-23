Anche Fernando Llorente elogia Pio Esposito, attaccante dell’Inter ora impegnato con la Nazionale. Queste le parole dell’ex centravanti spagnolo al Legends Sport Trophy of Padel a Milano, riportate da TMW.
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fcinter1908 ultimora Llorente: “Come tiene palla Esposito! Per me Pio se prende fiducia può diventare…”
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Llorente: “Come tiene palla Esposito! Per me Pio se prende fiducia può diventare…”
Anche Fernando Llorente elogia Pio Esposito, attaccante dell’Inter ora impegnato con la Nazionale: ecco le sue parole
“PioEsposito è un giocatore molto interessante, è al suo primo anno in Serie A e deve crescere. Io ricordo che ho fatto tanta fatica all’inizio, è normale: arrivi ad alto livello e trovi giocatori pazzeschi, difensori fortissimi. Però secondo me lui sta facendo molto bene, tiene benissimo la palla, fa giocare la squadra. Secondo me se prende fiducia e fa gol diventa un grande giocatore”.
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