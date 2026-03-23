Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di "Aura Sport", ha analizzato le ultime prestazioni dell'Inter : "Ricordate quando si diceva che l'arbitro è l'alibi dei perdenti? Ecco, adesso sta diventando "il Var è l'alibi dei pareggianti". E mi riferisco all'Inter: dopo il pari di Firenze si lamenta per il mani di Pongracic dopo 8 minuti, ripensando anche al fallo su Frattesi della partita con l'Atalanta e prima ancora il braccio di Ricci nel derby.

Io credo che l'Inter sia la squadra più forte di questo campionato e credo che vincerà meritatamente lo scudetto, ma lo farà solo se smetterà al più presto di guardare solo e soltanto agli errrori arbitrali, che possono anche esserci. La polemica può anche essere aperta e giustificata, però, oltre alla polemica di un attimo, ci deve essere la consapevolezza da parte dell'Inter che per risolvere i problemi di una squadra che da un mese non è più la stessa, non conviene parlare di arbitri, dando anche alibi ai giocatori e a tutto l'ambiente.