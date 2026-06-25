Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente Fifa Claudio Anellucci, ha commentato la decisione di Marco Palestra di accettare la corte del Chelsea nonostante l'accordo trovato con l'Inter da tempo.Alla fine il giocatore vola in Premier dove percepirà circa 6 milioni di euro all'anno.
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fcinter1908 ultimora Anellucci: “Palestra? Folle un’operazione del genere. L’agente è stato eccezionale, roba da…”
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Anellucci: “Palestra? Folle un’operazione del genere. L’agente è stato eccezionale, roba da…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'agente Fifa ha commentato la decisione del giocatore di accettare la corte del Chelsea
"Trovo folle un'operazione del genere, se è vero quello che si legge. Con quei numeri è giusto che chi deve fare l'operazione, la faccia. L'agente è stato eccezionale, roba da maestri, per un giocatore che ha giocato una stagione al Cagliari".
(TMW Radio)
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