Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha condannato la Lazio Women a risarcire Maja Gothberg

Gianni Pampinella Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 01:02)

Una sentenza storica per il mondo dello sport, in particolare quello del calcio. Il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ha condannato la Lazio Women a risarcire Maja Gothberg per il mancato rinnovo di contratto in seguito alla gravidanza dell'atleta.

Nell'estate del 2024, Gothberg, di ruolo difensore, e la Lazio femminile, in quella stagione in B, avevano infatti avviato le trattative per il rinnovo della svedese; prima di formalizzare l'accordo, però, la scoperta di essere incinta e l'avviso alla società. Da lì lo stop alle trattative con Gothberg. Ora è il Tas a imporre alla Lazio un risarcimento di 64.000 euro a titolo di indennizzo salariale, sanzione maggiorata del 5% di interessi annui, per aver interrotto in maniera "illegittima" il contratto. "Questo caso non riguarda solo il calcio, ma l'essere trattata con equità e rispetto in un momento importante della mia vita. La gravidanza non dovrebbe mai essere considerata un problema o un motivo per negare a una giocatrice opportunità lavorative", le parole della calciatrice 28enne, attualmente senza squadra.

Dal proprio canto la Lazio Women, in una nota, ha sottolineato come non siano state applicate "ulteriori sanzioni previste dal Regolamento Fifa per i casi di risoluzione del rapporto legati alla maternità, riconoscendo l'assenza di malafede", e ha ribadito come anche il Collegio Arbitrale abbia riconosciuto la "natura eccezionale del caso" e ha ricordato di non aver mai avuto un "contatto diretto" con la calciatrice. La quale, sottolinea il club romano, "avrebbe potuto verificare personalmente la disponibilità del club a proseguire il rapporto prima di avviare il contenzioso".

Ma il tema delle atlete in gravidanza non riguarda solo il mondo del calcio. Emblematico fu il caso della pallavolista Asja Cogliandro che denunciò di essere stata allontanata perché in dolce attesa. E prima ancora, sempre nel mondo della pallavolo, toccò a Laura Lugli, con una citazione per danni, poi ritirata dalla Volley Pordenone, per essere rimasta incinta. Oppure il caso della velocista statunitense Alysson Felix che rivelò di aver nascosto la propria gravidanza perché "avere un figlio avrebbe messo a rischio la mia carriera". Il caso di Maja Gothberg, invece, rappresenta il primo in cui il Tas stabilisce che una società calcistica ha interrotto illegittimamente un rapporto di lavoro a causa della gravidanza di una giocatrice.