L’Argentina giocherà in amichevole in Angola venerdì 14 novembre. Per il match Lionel Scaloni ha convocato tre giocatori dell’Atletico Madrid – Julian Alvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone – e uno dell’Inter, Lautaro Martinez. Solo che, come riporta il Messaggero, nessuno aveva pensato ai vaccini necessari per entrare in Angola.

"Solo che non tutti i convocati hanno regolarmente completato il ciclo vaccinale e, quindi, non tutti potranno viaggiare in Africa. In particolare, i tre giocatori dei Colchoneros sono stati esclusi dalla lista perché non hanno completato in tempo le pratiche legate alla vaccinazione obbligatoria contro la febbre gialla e resteranno in Spagna. Cosa che, invece, ha completato Lautaro Martinez. L’attaccante giocherà in amichevole e poi tornerà per il derby del 23 novembre".