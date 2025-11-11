FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Argentina, 12 mln per giocare in Angola. Lautaro vaccinato, quelli dell’Atletico no: tutti a casa

ultimora

Argentina, 12 mln per giocare in Angola. Lautaro vaccinato, quelli dell’Atletico no: tutti a casa

Argentina, 12 mln per giocare in Angola. Lautaro vaccinato, quelli dell’Atletico no: tutti a casa - immagine 1
L’Argentina giocherà in amichevole in Angola venerdì 14 novembre. Lautaro a disposizione del c.t. Scaloni
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

 

L’Argentina giocherà in amichevole in Angola venerdì 14 novembre. Per il match Lionel Scaloni ha convocato tre giocatori dell’Atletico Madrid – Julian Alvarez, Nahuel Molina e Giuliano Simeone – e uno dell’Inter, Lautaro Martinez. Solo che, come riporta il Messaggero, nessuno aveva pensato ai vaccini necessari per entrare in Angola.

Argentina, 12 mln per giocare in Angola. Lautaro vaccinato, quelli dell’Atletico no: tutti a casa- immagine 2
Getty Images

"Solo che non tutti i convocati hanno regolarmente completato il ciclo vaccinale e, quindi, non tutti potranno viaggiare in Africa. In particolare, i tre giocatori dei Colchoneros sono stati esclusi dalla lista perché non hanno completato in tempo le pratiche legate alla vaccinazione obbligatoria contro la febbre gialla e resteranno in Spagna. Cosa che, invece, ha completato Lautaro Martinez. L’attaccante giocherà in amichevole e poi tornerà per il derby del 23 novembre".

Argentina, 12 mln per giocare in Angola. Lautaro vaccinato, quelli dell’Atletico no: tutti a casa- immagine 3
Getty Images

"Prima, appunto, giocherà contro l’Angola, a Luanda, allo stadio “11 de Novembro”, nel contesto delle celebrazioni per l’anniversario dell’indipendenza del paese. Un’amichevole costata all’Angola 12 milioni di euro pur di avere in campo Lionel Messi e gli altri campioni argentini". 

(Il Messaggero)

 

Leggi anche
Pastore: “Conte, dopo l’Inter un sacco di frottole”. Trevisani:...
Trevisani: “Difesa Inter nel derby? Nessuna chance per Acerbi, Bisseck può fare la cazzata...

© RIPRODUZIONE RISERVATA