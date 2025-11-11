Durante Fontana di Trevi si discute delle parole di Conte dopo la sconfitta di Bologna. Questo il parere di Giuseppe Pastore e Riccardo Trevisani:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Pastore: “Conte, dopo l’Inter un sacco di frottole”. Trevisani: “Risultato? Chivu le ha vinte tutte”
ultimora
Pastore: “Conte, dopo l’Inter un sacco di frottole”. Trevisani: “Risultato? Chivu le ha vinte tutte”
Durante Fontana di Trevi si discute delle parole di Conte dopo la sconfitta di Bologna. Questo il parere di Pastore e Trevisani
Pastore: "Dal suo punto di vista non c'è il cuore, non c'è energia. Io mi attengo a quello che dice, due settimane fa dopo l'Inter dice un sacco di frottole a cui non crede per spargere fumo e concentrare i discorsi su di lui".
Trevisani: "Risultato? Dopo quelle parole non ha più vinto. Risultato alle parole di Chivu? L'Inter ha vinto tutte le partite".
© RIPRODUZIONE RISERVATA