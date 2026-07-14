Mancano poche ore al trasferimento alla Procura Europea del pm di Milano Maurizio Ascione. Ore in cui dovrà sciogliere la riserva se condividere o meno le determinazioni sul capitolo centrale dell'inchesta sugli arbitri a cui è arrivato l'aggiunto Paolo Ielo, che solo di recente lo ha affiancato in modo da dirimere i nodi di una vicenda che sta scuotendo il mondo del calcio. Ad oggi, penultimo giorno di servizio al quarto piano del Palazzo di Giustizia milanese, il pubblico ministero non ha ancora firmato l'atto con cui si tirano le somme dell'inchiesta.
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ANSA – Inchiesta arbitri, cosa succede se Ascione non firma l’archiviazione entro domani
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In particolare, nella parte in cui Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in quattro partite, tra cui Torino-Inter della stagione da poco conclusa, che si avvia, salvo un cambio di passo, verso una richiesta di archiviazione.
E se su Rocchi la Procura è spaccata, nulla questio, invece, sia sulla trasmissione, per competenza terrioriale, alla Procura di Monza del capitolo di inchiesta sulle cosiddette "bussate" alla sala var di Lissone, sia sull'invio degli atti dell'indagine alla giustizia sportiva per le valutazioni su eventuali illeciti. Se entro domani sera Ascione non cambierà idea, toccherà all'aggiunto Ielo definire il fascicolo con i vari stralci delle posizioni dei 5 indagati.
(ANSA)
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