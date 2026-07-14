FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Buonfiglio: “Maldini migliore scelta possibile, persona di grandissimo spessore”

ultimora

Buonfiglio: “Maldini migliore scelta possibile, persona di grandissimo spessore”

Buonfiglio: “Maldini migliore scelta possibile, persona di grandissimo spessore” - immagine 1
Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, dice la sua sulla scelta di affidare il ruolo di dt della Nazionale a Paolo Maldini
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

"Migliore scelta, il presidente Malagò, non poteva farla. Maldini è una persona di grandissimo spessore".

Milan Maldini rinnovi

Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della prima giornata del tabellone principale del Wta 125 di Roma al Circolo Antico Tiro a Volo, dice la sua sulla scelta di affidare il ruolo di dt della Nazionale a Paolo Maldini.

Buonfiglio: “Maldini migliore scelta possibile, persona di grandissimo spessore”- immagine 3

"Mi auguro, dopo la Giunta, di avere il tempo di complimentarmi con lui. È una persona che ho sempre stimato", conclude.

Leggi anche
AGI – Arbitri, Ascione non vuole archiviare: sorpresa indagati? Viola e Ielo invece…
Sky – Arbitri, ecco perché Ascione non ha firmato: fascicoli presto alla giustizia sportiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA