Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Buonfiglio: “Maldini migliore scelta possibile, persona di grandissimo spessore”
ultimora
Buonfiglio: “Maldini migliore scelta possibile, persona di grandissimo spessore”
Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, dice la sua sulla scelta di affidare il ruolo di dt della Nazionale a Paolo Maldini
"Migliore scelta, il presidente Malagò, non poteva farla. Maldini è una persona di grandissimo spessore".
Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, a margine della prima giornata del tabellone principale del Wta 125 di Roma al Circolo Antico Tiro a Volo, dice la sua sulla scelta di affidare il ruolo di dt della Nazionale a Paolo Maldini.
"Mi auguro, dopo la Giunta, di avere il tempo di complimentarmi con lui. È una persona che ho sempre stimato", conclude.
© RIPRODUZIONE RISERVATA