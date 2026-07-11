Per l'ufficialità di Anan Khalaili all'Inter bisognerà attendere qualche giorno: il Coni non ha ancora concesso l'idoneità sportiva al giocatore che dovrà sottoporsi a nuovi test all'inizio della prossima settimana.
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Le visite con l'Inter non avevano dato alcuna preoccupazione ma lo stop del Coni ha fatto slittare l'ultimo passaggio ufficiale.
Lunedì presentazione ufficiale della nuova stagione con Marotta e Chivu i quali dunque non potranno ancora dare per ufficiale il passaggio di Khalaili all'Inter.
(ANSA)
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