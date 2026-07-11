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ANSA – Khalaili, visite con l’Inter ok. Ma il Coni ha fermato tutto: ora dovrà…

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Per l'ufficialità di Anan Khalaili all'Inter bisognerà attendere qualche giorno: il Coni non ha ancora concesso l'idoneità sportiva
Redazione1908

Per l'ufficialità di Anan Khalaili all'Inter bisognerà attendere qualche giorno: il Coni non ha ancora concesso l'idoneità sportiva al giocatore che dovrà sottoporsi a nuovi test all'inizio della prossima settimana.

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Le visite con l'Inter non avevano dato alcuna preoccupazione ma lo stop del Coni ha fatto slittare l'ultimo passaggio ufficiale.

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Lunedì presentazione ufficiale della nuova stagione con Marotta e Chivu i quali dunque non potranno ancora dare per ufficiale il passaggio di Khalaili all'Inter.

(ANSA)

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