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fcinter1908 ultimora Inter, presto al via il precampionato: ecco tutte le date e gli orari delle amichevoli estive

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Inter, presto al via il precampionato: ecco tutte le date e gli orari delle amichevoli estive

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La preseason dell'Inter sta per iniziare: i Campioni d'Italia la preparazione estiva dei nerazzurri inizierà dalla Germania
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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La preseason dell'Inter sta per iniziare: i Campioni d'Italia la preparazione estiva dei nerazzurri inizierà dalla Germania, con i nerazzurri che si alleneranno dal 16 al 25 luglio a Donaueschingen. Il ritiro tedesco si concluderà con la prima partita amichevole dell'estate nerazzurra: l'Inter affronterà il Karlsurher SC domenica 26 luglio alle 16:30. Dopo la trasferta in Germania l'Inter volerà in Asia per affrontare il Manchester City a Hong Kong sabato 1 agosto alle 13:30 (ora italiana, le 19:30 locali). Infine il Summer Tour nerazzurro si concluderà con due prestigiose amichevoli in Australia: a Perth l'Inter sfiderà prima il Milan mercoledì 5 agosto alle 13:00 (ora italiana, ore 19:00 locali)per poi concludere con il match contro la Juventus sabato 8 agosto alle 13:00 (in Italia, le 19:00 a Perth).

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Una preseason ricca di appuntamenti affascinanti e appuntamenti imperdibili di alto livello internazionale: sono tante le occasioni in cui i tifosi potranno vedere all'opera i Campioni d'Italia in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2026/27.

Tutte le amichevoli estive dell'Inter saranno visibili in diretta sulla piattaforma DAZN e su Sky per gli abbonati. Sarà possibile assistere alle quattro partite dell'estate nerazzurra anche in pay per view sulla piattaforma DAZN e su OneFootball.

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Getty Images

LE DATE DELLA PRESEASON NERAZZURRA

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    • Giovedì 16 luglio - sabato 25 luglio: ritiro a Donaueschingen, Baden-Württemberg

    • Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher SC-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)

    • Sabato 1 agosto, ore 13:30 CEST (19:30 a Hong Kong): Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

    • Mercoledì 5 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 a Perth): Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

    • Sabato 8 agosto, ore 13:00 CEST (19:00 a Perth): Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)

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