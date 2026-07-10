Una preseason ricca di appuntamenti affascinanti e appuntamenti imperdibili di alto livello internazionale: sono tante le occasioni in cui i tifosi potranno vedere all'opera i Campioni d'Italia in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2026/27.

Tutte le amichevoli estive dell'Inter saranno visibili in diretta sulla piattaforma DAZN e su Sky per gli abbonati. Sarà possibile assistere alle quattro partite dell'estate nerazzurra anche in pay per view sulla piattaforma DAZN e su OneFootball.