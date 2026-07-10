Il 4 settembre potrebbe essere una data molto importante per il nostro campionato di Serie A. Come riferisce Milano Finanza, infatti, il 4 settembre sul tavolo dell’advisor Jp Morgan sono attese le offerte definitive dei grandi fondi internazionali di private equity in merito al fronte dei diritti internazionali. Tra i fondi in corsa, secondo la testata, ci sarebbe anche Oaktree, proprietaria dell'Inter. Si legge:

"Secondo quanto ricostruito, tra i grandi nomi spiccherebbero anche il fondo Apollo Global Management, Oaktree (attuale proprietario dell’Inter Fc) e potenzialmente Sixth Street, oltre ad alcuni fondi d’investimento italiani. Potrebbero, invece, aver fatto dietrofront Cvc Capital Partners e Ares Management. Il progetto, rivelato per primo da questo giornale lo scorso ottobre, prevede la costituzione di una newco dedicata ai diritti internazionali in cui far poi confluire il socio selezionato".

"L’ipotesi al vaglio prevede l’ingresso del private equity selezionato in minoranza, tra il 10 e il 20%. Sul fronte economico, secondo stime di mercato, la newco dovrebbe essere valutata non meno di 18 volte i ricavi che generano i diritti, cioè 250 milioni. Secondo quanto appreso, infatti, alcuni fondi avrebbero presentato offerte con valutazioni che oscillano tra 15 e 17 volte. In sostanza, la valutazione del 100% della media company per i diritti internazionali potrebbe essere di almeno 4,5 miliardi".