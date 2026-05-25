Chivu vendica Inzaghi e l'Inter stravince lo scudetto da protagonista. Roma e Como show. Crollano Milan e Juve

Gianni Pampinella Redattore 25 maggio 2026 (modifica il 25 maggio 2026 | 14:46)

Chivu vendica Inzaghi e l'Inter stravince lo scudetto da protagonista regolando un Napoli falcidiato dagli infortuni. La serie A va in archivio con molte luci e ombre: disastro di Milan e Juventus, fuori dalla Champions a cui accedono le rampanti Roma e Como, al di sopra delle previsioni. Bene il Sassuolo, l'unica neopromossa a salvarsi, e l'Udinese. Modesto il cammino di Atalanta e Bologna, molto negativo quello di Lazio e Fiorentina, che si salva dopo avere tanto penato. Dopo nove anni retrocede il Verona.

INTER 8.5

ottima la prima per Chivu con un'annata trionfale con due trofei ma con l'uscita precoce dalla Champions. I gol di Lautaro, gli assist di Dimarco, la qualita' di Calhanoglu, l'inserimento di Akanji confezionano uno scudetto strameritato che solo, a tratti, il Milan ha cercato di insidiare. Merito di una rosa ringiovanita e rafforzata.

NAPOLI 6.5

dopo uno splendido scudetto, una stagione travagliata. Conte chiude col secondo posto e se ne va. I rimpianti riguardano gli infortuni a grappoli che hanno falcidiato la rosa. McTominay, Hojlund e Alisson e Politano i migliori per rendimento. Pessimo il percorso Champions.

ROMA 8

fa grande festa Gasperini dopo un'annata di passione. Tante sconfitte e tante vittorie, super difesa e pochi gol nell'andata. Poi l'arrivo di Malen cambia i connotati, c'e' una rimonta poderosa col cambio di marcia dopo l'addio di Ranieri. Gasp è il fuoriclasse, svettano Svilar, Ndicka, Mancini, Wesley e Konè. Alla fine la differenza la fa, quando torna dall'infortunio, anche Dybala.

COMO 8

stagione da incorniciare con una prodigiosa promozione in Champions grazie ai milioni indonesiani, al grande lavoro di Fabregas, al genio di Nico Paz, ai 14 gol di Douvikas, all'apporto di Ramon, Da Cunha e Perrone. Tante le perle, spiccano di due successi sulla Juve.

MILAN 4.5

un harakiri clamoroso. Parte male, 24 gare da imbattuta, sembra poter contendere lo scudetto all'Inter, poi cinque ko in tre mesi: gravi quelli con Parma e Udinese, deleterio quello finale in casa col Cagliari che cancella la Champions. A parte la stagione super di Modric e Leao tanti crolli, soprattutto tutto l'attacco, e alla fine cede anche la difesa. E' un fallimento anche per Allegri.

JUVENTUS 4.5

annata storta, col solito mercato fallimentare (David, Openda e Zhegrova), l'infelice conferma di Tudor. Spalletti dà un gioco, ma alla fine la Champions sfuma. Successi di prestigio con Inter e Napoli, ko con Lazio e Atalanta, due col Como. Deleterio quello con la Fiorentina. Bene Yildiz, Locatelli, Bremer e Conceicao, ma non basta.