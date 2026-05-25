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Lautaro capocannoniere della Serie A per la seconda volta: solo in 3 prima di lui all’Inter

Lautaro capocannoniere della Serie A per la seconda volta: solo in 3 prima di lui all’Inter - immagine 1
Un'altra stagione da ricordare per il capitano nerazzurro, che chiude con due trofei di squadra e due riconoscimenti personali
Fabio Alampi Redattore 

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Si chiude con un altro trofeo la stagione indimenticabile di Lautaro Martinez, che dopo esser stato eletto Best Striker della Serie A 2025/26 porta a casa anche il titolo di Striker of The Season, grazie alla vittoria della classifica marcatori del campionato con 17 reti in 30 presenze stagionali.

Lautaro capocannoniere della Serie A per la seconda volta: solo in 3 prima di lui all’Inter- immagine 2
Getty Images

Sono tredici i giocatori nella storia dell'Inter ad aver vinto la classifica marcatori della Serie A, per un totale di diciotto titoli. Lautaro si è laureato capocannoniere per la seconda volta in carriera, ed è solo il quarto giocatore nella storia dell'Inter a raggiungere tale traguardo: prima di lui ci sono riusciti Roberto Boninsegna e Mauro Icardi, mentre Giuseppe Meazza guarda tutti dall'alto grazie alle tre vittorie nelle stagioni 1929/30, 1935/36 e 1937/38. In questo gruppo Lautaro è l'unico insieme a Giuseppe Meazza ad aver trionfato due volte nella classifica marcatori in anni in cui l'Inter ha vinto lo Scudetto.

Lautaro capocannoniere della Serie A per la seconda volta: solo in 3 prima di lui all’Inter- immagine 3
Getty Images

1909/10 Ernest Peterly, 22 gol

1913/14 Luigi Cevenini III, 37 gol

1926/27 Antonio Powolny, 22 gol

1929/30 Giuseppe Meazza, 31 gol

1935/36 Giuseppe Meazza, 25 gol

1937/38 Giuseppe Meazza, 20 gol

1948/49 István Nyers, 26 gol

1958/59 Antonio Angelillo, 33 gol

1964/65 Sandro Mazzola, 17 gol

1970/71 Roberto Boninsegna, 24 gol

1971/72 Roberto Boninsegna, 22 gol

1988/89 Aldo Serena, 22 gol

2002/03 Christian Vieri, 24 gol

2008/09 Zlatan Ibrahimovic, 25 gol

2014/15 Mauro Icardi, 22 gol

2017/18 Mauro Icardi, 29 gol

2023/24 Lautaro Martinez, 24 gol

2025/26 Lautaro Martinez, 17 gol

Per la seconda volta nelle ultime tre stagioni, dopo le 24 reti del 2023/24, il Toro ha chiuso il campionato in testa alla classifica marcatori: eguagliato Giuseppe Meazza, riuscito nell'impresa tra il 1935/36 e il 1937/38, mentre soltanto Roberto Boninsegna è riuscito a vincere il titolo di capocannoniere con l'Inter in due stagioni consecutive (1970/71 e 1971/72).

Con un altro, prestigiosissimo riconoscimento aggiunto alla sua bacheca, Lautaro ha messo la sua firma su un'altra pagina della storia nerazzurra.

(inter)

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