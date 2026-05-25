Sono tredici i giocatori nella storia dell'Inter ad aver vinto la classifica marcatori della Serie A, per un totale di diciotto titoli. Lautaro si è laureato capocannoniere per la seconda volta in carriera, ed è solo il quarto giocatore nella storia dell'Inter a raggiungere tale traguardo: prima di lui ci sono riusciti Roberto Boninsegna e Mauro Icardi, mentre Giuseppe Meazza guarda tutti dall'alto grazie alle tre vittorie nelle stagioni 1929/30, 1935/36 e 1937/38. In questo gruppo Lautaro è l'unico insieme a Giuseppe Meazza ad aver trionfato due volte nella classifica marcatori in anni in cui l'Inter ha vinto lo Scudetto.