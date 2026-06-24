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ANSA – Palestra-Chelsea, prosegue la fuga dei talenti. Ennesima certezza per il movimento…

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Marco Palestra ricalca le orme di Riccardo Calafiori e da giovane promessa azzurra finisce in Premier League
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Marco Palestra ricalca le orme di Riccardo Calafiori - che non a caso ha lo stesso procuratore, Alessandro Lucci - e da giovane promessa azzurra finisce in Premier League a cifre fuori mercato anche per l'Inter campione d'Italia. Se all'ex Roma e Bologna è toccato l'Arsenal, il figlio del vivaio dell'Atalanta, a Zingonia già dai Pulcini dopo i primi calci nell'Assago e nell'Accademia Inter, ha deciso per il Chelsea, altro club della Londra milionaria.

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Sia il club bergamasco, che ha rivalutato l'esterno classe 2005 grazie alla stagione in prestito al Cagliari, che il giocatore, cresciuto a dieci chilometri in linea d'aria da San Siro, parevano orientati a cedere all'ultimo assalto di Beppe Marotta dopo settimane di corteggiamento. Invece del suo estimatore Cristian Chivu avrà come mentore Xabi Alonso. Perché i 60 milioni del Chelsea, dieci in più dell'Inter, e l'ingaggio di 5 milioni più bonus a stagione, tre in più, hanno sparigliato le gerarchie. Non è stato un talento così precoce, Palestra. Nell'Atalanta aveva esordito prima in Europa League che in serie A, il 14 dicembre di tre anni fa, a Sosnowiec contro il Rakow Czestochowa. Prima di toccare quota 16 partite con Gian Piero Gasperini ancora in panchina, anche 43 presenze e 3 reti in serie C, con la seconda squadra, l'Under 23. Per la Dea si tratta dell'ennesima plusvalenza.

Inter Palestra

Tra un bonus e l'altro, come cessione record quella di Palestra se la gioca con quella di Rasmus Hojlund, acquistato nell'estate 2022 dallo Sturm Graz per 17 milioni e rivenduto dopo una sola stagione al Manchester United per 70+10. Mancano solo gli ultimi dettagli e l'ufficialità dopo le visite mediche, ma siamo all'ennesima certezza per il movimento calcistico italiano: i prodotti fatti in casa, quando un mercato più ricco e competitivo s'intromette nelle trattative, nel Belpaese non ci restano a lungo.

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