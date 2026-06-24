In una lunga intervista a Vanity Fair, José Mourinho ha toccato molti argomenti. Alla domanda se le sue squadre siano ritenute dagli altri troppo difensive, lo Special One ha risposto citando il ritorno della semifinale di Champions League tra Barcellona-Inter. "Oggi, ma anche in passato, esisteva una teoria assurda secondo cui si può essere grandi senza vincere. Per me è totalmente ridicola. Va contro la natura dello sport, perché nello sport l’obiettivo è vincere".

"Non mi piacciono queste critiche stilistiche. Non sono d’accordo. Credo che ogni allenatore lavori per vincere sfruttando al massimo le qualità della propria squadra. Per quanto riguarda l’Arsenal, penso che se avesse cercato di essere una copia del Manchester City probabilmente non avrebbe vinto. Invece ha vinto. E bisogna rispettare chi vince. E poi, quella Inter che vinse la Champions League: prima di quella famosa partita difensiva in cui restammo in dieci uomini per più di un’ora, una settimana prima avevamo battuto il Barcellona 3-1".