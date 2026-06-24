Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha parlato della scelta di Marco Palestra di sposare il progetto del Chelsea a discapito di quello dell'Inter. "E' un calcio drogato, quello del Chelsea super-drogato. Io fossi in lui non ci sarei andato. Capisco i soldi, ma fatteli dare da un'altra squadra. Il Chelsea negli anni ha distrutto fior di campioni. Vedi Salah, ma poi ce ne sono stati molti altri. Se non sei ancora pronto, dovevi fare una scelta diversa. E' facile finire in panchina e poi voglio vedere cosa succede".

Al posto di Palestra cosa avrebbe scelto?

"Io sarei andato all'Inter. L'entourage e la famiglia dovevano dirgli di andare all'Inter, che ha una grande società che ti può far crescere. Servono step di crescita. Gli dava 2,5 mln che sono comunque tanti. Magari al Chelsea non ha prospettive e all'Inter invece poteva crescere e fare un ulteriore step. E' un alto rischio la scelta del Chelsea. All'Inter era pari a zero. Io discuto la scelta del Chelsea, perché tanti ci sono passati e non sono emersi. Può diventare rischiosissima la scelta. Mi auguro per lui che sia mentalmente pronto per questo. La scelta giusta per me era l'Inter".