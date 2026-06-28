Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio 24, Tutti Convocati, Giancarlo Antognoni ha parlato delle difficoltà del calcio italiano. Per la terza edizione consecutiva, l'Italia non parteciperà al Mondiale che si sta svolgendo in questi giorni in America.

"Il calcio italiano è regredito non perchè non ci sono calciatori che possano mettersi in evidenza (basta vedere le giovanili), il problema è il salto dall'U21 alla Nazionale A. Una volta c'era l'U23. E poi giocano poco nel nostro campionato".