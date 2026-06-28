Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio 24, Tutti Convocati, Giancarlo Antognoni ha parlato delle difficoltà del calcio italiano. Per la terza edizione consecutiva, l'Italia non parteciperà al Mondiale che si sta svolgendo in questi giorni in America.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Antognoni: “il calcio italiano è regredito, ecco perché. E poi nel nostro campionato…”
ultimora
Antognoni: “il calcio italiano è regredito, ecco perché. E poi nel nostro campionato…”
Intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati, Giancarlo Antognoni ha parlato delle difficoltà del calcio italiano
"Il calcio italiano è regredito non perchè non ci sono calciatori che possano mettersi in evidenza (basta vedere le giovanili), il problema è il salto dall'U21 alla Nazionale A. Una volta c'era l'U23. E poi giocano poco nel nostro campionato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA