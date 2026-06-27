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Vieira pazzo di Koné: “Il miglior centrocampista della Francia. Anche davanti a…”

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L'ex allenatore del Genoa, intervistato da ITV, ha elogiato il centrocampista della Roma
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Inter Kone
Getty Images

Patrick Vieira è pazzo di Manu Koné. L'ex allenatore del Genoa, intervistato da ITV, ha elogiato il centrocampista della Roma che è finito anche nel mirino dell'Inter. "Koné è arrivato a questi Mondiali dopo aver subito un paio di infortuni, non ha avuto una stagione semplice. Per me, attualmente, è il miglior centrocampista tra quelli a disposizione di Deschamps". 

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Getty Images

"Secondo me è anche davanti a Tchoumeni e Rabiot. Si muove di più in mezzo al campo, è aggressivo, recupera molti palloni, rompe le linee, ha un qualcosa in più rispetto a tutti gli altri. Mentre Tchouameni a volte gioca il pallone troppe volte indietro, Koné invece lo gioca in avanti".

 

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