Patrick Vieira è pazzo di Manu Koné. L'ex allenatore del Genoa, intervistato da ITV, ha elogiato il centrocampista della Roma che è finito anche nel mirino dell'Inter. "Koné è arrivato a questi Mondiali dopo aver subito un paio di infortuni, non ha avuto una stagione semplice. Per me, attualmente, è il miglior centrocampista tra quelli a disposizione di Deschamps".