L'ex difensore del Parma ha detto la sua sul centrocampista turco, costretto a fermarsi a causa di un infortunio

Luigi Apolloni, ex difensore del Parma, nel suo intervento per TMW Radio ha parlato anche di Inter e dell'infortunio di Calhanoglu, che priva di Chivu di una pedina fondamentale in un momento cruciale della stagione: "Calhanoglu si può sostituire a breve termine. Come sostituto vedo Zielinski, può anche in futuro, visto che si sta pensando di separarsi col turco, ricoprire quel ruolo. Non vedo Barella, che ti dà tanta qualità nella profondità. Zielinski può fare entrambe le fasi".