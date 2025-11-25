Sempre più saldo il legame tra l'Arabia Saudita e la Fifa. Secondo quanto riporta il Guardian, il massimo organo di governo del calcio mondiale ha annunciato la creazione di una partnership con un'agenzia governativa dell'Arabia Saudita, con un impegno fino a 1 miliardo di dollari (762 milioni di sterline) per finanziare lo sviluppo delle infrastrutture calcistiche in tutto il mondo.
Arabia, 1 miliardo per stadi e strutture: firmato l’accordo con la FIFA, i dettagli
La Fifa ha così firmato un memorandum d'intesa con il Fondo Saudita per lo Sviluppo che lo porterà a offrire prestiti scontati "per la costruzione e la ristrutturazione" di stadi e altre infrastrutture.
In base all'accordo, la priorità per eventuali prestiti sarà data ai paesi in via di sviluppo. La Fifa ha precisato che la nuova partnership cercherà di "sostenere i governi nazionali nella progettazione, nel finanziamento e nella costruzione di moderni impianti multisportivi".
"Molte delle nostre federazioni affiliate - ha aggiunto Il presidente della Fifa, Gianni Infantino spiegando che il finanziamento è necessario per costruire il tipo di stadi che consentirebbero ai paesi di organizzare tornei - hanno bisogno di ulteriore supporto per le infrastrutture necessarie per ospitare le competizioni. Questo accordo è un passo cruciale per garantire che le nostre federazioni affiliate alla Fifa dispongano delle strutture necessarie per rendere il calcio veramente globale".
L'accordo è solo l'ultimo tassello di una fiorente relazione tra Fifa e Arabia Saudita. Lo stato del Golfo ospiterà la Coppa del Mondo maschile nel 2034, mentre la sua compagnia petrolifera statale, Aramco, è diventata un "partner mondiale importante" della Fifa lo scorso anno con un accordo quadriennale.
Il Fondo Pubblico di Investimento Saudita (Pif), nel frattempo, è stato partner ufficiale della Coppa del Mondo per Club di quest'estate, mentre la sua società spin-off, Surj Sport Investment, ha acquisito una quota di 1 miliardo di dollari nella piattaforma di streaming Dazn, dopo aver pagato a sua volta un miliardo di dollari per acquisire i diritti globali esclusivi della Coppa del Mondo per Club.
La scorsa settimana, quando una delegazione saudita si è recata a Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Infantino faceva parte del gruppo che ha accompagnato il principe ereditario Mohammed bin Salman alla Casa Bianca.
(Fonte: ANSA)
