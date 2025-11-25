FC Inter 1908
Inter-Milan, Rocchi: “Rigore netto di Pavlovic su Thuram. Già crossato? Non cambia perché…”

Inter-Milan, Rocchi: "Rigore netto di Pavlovic su Thuram. Già crossato? Non cambia perché…"
Le parole del designatore AIA sul rigore assegnato dopo la revisione al VAR e che poi Maignan ha parato a Calhanoglu
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Rigore a favore dell'Inter nel derby. Calhanoglu poi non è riuscito a segnarlo, Maignan ha parato. Ma il penalty è stato assegnato dopo la revisione del VAR. Su Dazn, a Open Var, ha parlato dell'episodio:

«Noi interveniamo quando il fallo è imprudente e il VAR lo sottolinea correttamente. L'arbitro, che tra l'altro decide in autonomia e decide bene e serenamente davanti al monitor senza nessuna pressione da parte di nessuno», ha sottolineato il designatore AIA.

Inter-Milan, Rocchi: “Rigore netto di Pavlovic su Thuram. Già crossato? Non cambia perché…”- immagine 2

«È un intervento da ammonizione, come viene fatto correttamente, prevede rigore e giallo. Se fosse un contatto normale sullo scarico del pallone non interverremmo nemmeno, non sarebbe nemmeno calcio di rigore. L'imprudenza, quindi l'intensità del fallo che prevede l'ammonizione ci porta all'on field review altrimenti ogni contatto sarebbe rigore e non è questa la strategia», ha sottolineato ancora.

Inter-Milan, Rocchi: “Rigore netto di Pavlovic su Thuram. Già crossato? Non cambia perché…”- immagine 3

«Tutti dicono aveva già crossato? Non cambia, l'anno scorso abbiamo dato un rigore simile nella gara tra Fiorentina e Lazio e quest'anno ce ne siamo perso uno in Juve-Lazio, era rigore e siamo stati chiari su questo. Siamo sempre stati corretti sula lettura di questi episodi. Poi a volte sbagliamo, ma se perdiamo un rigore non vuol dire che gli altri siano sbagliati. Questo tipo di intervento è imprudente ed è calcio di rigore per noi», ha concluso.

(Fonte: DAZN)

