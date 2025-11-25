«I nerazzurri però si devono interrogare perché poi nel calcio i numeri contano. È la terza partita negli scontri diretti dove non merita di perdere e perde anche se non aveva dominato con il Napoli. Con la Roma non aveva meritato? La esagerate da romanisti perché se uno si rivede Roma-Inter okei per un pareggio, ma da come la raccontate doveva finire cinque a zero per la Roma», ha sottolineato.

E ha insistito: «Obiettivamente, mi ricordate un'azione da gol del Milan? Se dico queste cose la gente risponde pensando che ci sia dietrologia. Ma a me di Milan e Inter non mi frega un ca***, sinceramente fa una partita ridicola, poi ha vinto, bravo, per me semplicemente il calcio è un altro sport. Hanno vinto, hanno preparato la partita, sono inferiori ma Allegri l'ha preparata nel modo giusto. Ma dico che fanno comunque una partita ridicola. Maignan perdeva tempo dopo tre minuti. Gabbia la partita più vicina l'ha tirata fuori dallo stadio. Se non c'era Modric che metteva un po' d'ordine...».