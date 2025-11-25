FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Viviano: “Milan, partita ridicola: calcio è altra cosa. Ma l’Inter deve interrogarsi”

ultimora

Viviano: “Milan, partita ridicola: calcio è altra cosa. Ma l’Inter deve interrogarsi”

Viviano: “Milan, partita ridicola: calcio è altra cosa. Ma l’Inter deve interrogarsi” - immagine 1
Il commento dell'ex portiere sul derby di Milano e sulla vittoria dei rossoneri contro i nerazzurri grazie al gol di Pulisic
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Il Milan ha fatto una partita ridicola, il calcio è proprio un altro sport». Su Tv Play Emiliano Viviano non usa mezzi termini nel commentare l'ultimo derby finito con una vittoria dei rossoneri sull'Inter.

«I nerazzurri però si devono interrogare perché poi nel calcio i numeri contano. È la terza partita negli scontri diretti dove non merita di perdere e perde anche se non aveva dominato con il Napoli. Con la Roma non aveva meritato? La esagerate da romanisti perché se uno si rivede Roma-Inter okei per un pareggio, ma da come la raccontate doveva finire cinque a zero per la Roma», ha sottolineato.

Viviano: “Milan, partita ridicola: calcio è altra cosa. Ma l’Inter deve interrogarsi”- immagine 2
Getty Images

E ha insistito: «Obiettivamente, mi ricordate un'azione da gol del Milan? Se dico queste cose la gente risponde pensando che ci sia dietrologia. Ma a me di Milan e Inter non mi frega un ca***, sinceramente fa una partita ridicola, poi ha vinto, bravo, per me semplicemente il calcio è un altro sport. Hanno vinto, hanno preparato la partita, sono inferiori ma Allegri l'ha preparata nel modo giusto. Ma dico che fanno comunque una partita ridicola. Maignan perdeva tempo dopo tre minuti. Gabbia la partita più vicina l'ha tirata fuori dallo stadio. Se non c'era Modric che metteva un po' d'ordine...». 

(Fonte: TV Play)

Leggi anche
Inter, alle 16 partenza per Madrid. Chivu in conferenza con Lautaro. Sulle scelte…
Pastore: “L’Inter ha ormai un’abitudine a perdere queste partite. E la porta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA