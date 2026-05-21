Niente da fare per Simone Inzaghi. Proprio come accaduto nella passata stagione sulla panchina dell’Inter, il tecnico piacentino non è riuscito a conquistare il titolo in un duello avvincente e conclusosi all’ultima giornata.
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fcinter1908 ultimora Arabia Saudita, delusione per Inzaghi: campionato nuovamente perso all’ultima giornata
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Arabia Saudita, delusione per Inzaghi: campionato nuovamente perso all’ultima giornata
Proprio come accaduto nella passata stagione sulla panchina dell’Inter, il tecnico piacentino perde il titolo nel duello al fotofinish
Non è bastata la vittoria del suo Al-Hilal per 1-0 in casa dell’Al-Fayha per ottenere il titolo di Saudi Pro League.
La vittoria per 5-1 dell’Al-Nassr sul Damac consente alla squadra di Cristian Ronaldo di centrare il decimo titolo della sua storia, chiudendo a quota 86, a due lunghezze di vantaggio sulla squadra di Inzaghi.
Decisivo il fuoriclasse portoghese, che chiude i conti con una doppietta dopo i gol di Mane e Coman. La vittoria dell’Al-Hilal, invece, porta la firma di Mandash, mentre Ruben Neves ha fallito un rigore nella ripresa.
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