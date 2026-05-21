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Arabia Saudita, delusione per Inzaghi: campionato nuovamente perso all’ultima giornata

Arabia Saudita, delusione per Inzaghi: campionato nuovamente perso all’ultima giornata - immagine 1
Proprio come accaduto nella passata stagione sulla panchina dell’Inter, il tecnico piacentino perde il titolo nel duello al fotofinish
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Niente da fare per Simone Inzaghi. Proprio come accaduto nella passata stagione sulla panchina dell’Inter, il tecnico piacentino non è riuscito a conquistare il titolo in un duello avvincente e conclusosi all’ultima giornata.

Arabia Saudita, delusione per Inzaghi: campionato nuovamente perso all’ultima giornata- immagine 2
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Non è bastata la vittoria del suo Al-Hilal per 1-0 in casa dell’Al-Fayha per ottenere il titolo di Saudi Pro League.

La vittoria per 5-1 dell’Al-Nassr sul Damac consente alla squadra di Cristian Ronaldo di centrare il decimo titolo della sua storia, chiudendo a quota 86, a due lunghezze di vantaggio sulla squadra di Inzaghi.

Arabia Saudita, delusione per Inzaghi: campionato nuovamente perso all’ultima giornata- immagine 3
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Decisivo il fuoriclasse portoghese, che chiude i conti con una doppietta dopo i gol di Mane e Coman. La vittoria dell’Al-Hilal, invece, porta la firma di Mandash, mentre Ruben Neves ha fallito un rigore nella ripresa.

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