Il Club Brugge di Aleksandar Stankovic è campione di Belgio. Grazie al pari per 2-2 in casa del Mechelen, la formazione neroblu ha conquistato il ventesimo titolo belga della sua storia.
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Stankovic campione di Belgio col Club Brugge: recompra Inter, cifre e dettagli
Un trionfo arrivato al fotofinish grazie al pari dell’Union SG sul campo del Gent a reti inviolate e che consente alla formazione belga di qualificarsi di diritto alla League Phase della prossima edizione di Champions League.
La squadra di Ivan Leko doveva ottenere almeno lo stesso risultato delle altre due, che si sfidavano nello scontro diretto.
Il titolo, però, si è deciso negli istanti finali: per due volte il Club Brugge è passato in vantaggio e in entrambi i casi si è fatto riprendere. Il gol dell’Union SG all’88’ ha fatto calare il gelo in casa Bruges, fino all’intervento del VAR e l’annullamento del gol per fuorigioco.
Grande protagonista della stagione del Club Bruges è stato Aleksandar Stankovic, autore di 9 gol e 5 assist tra tutte le competizioni.
Il classe 2005 potrebbe tornare all’Inter, che detiene il diritto di recompra dopo la cessione della scorsa estate per una cifra vicina ai 10 milioni di euro: i nerazzurri potrebbero riscattare il calciatore per 23 milioni di euro.
Il suo futuro resta tutto da scrivere: diversi club, tra cui alcuni di Premier League, hanno già messo gli occhi su di lui e potrebbe offrire circa 40 milioni di euro per strapparlo all’Inter.
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