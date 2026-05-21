Il Club Brugge di Aleksandar Stankovic è campione di Belgio. Grazie al pari per 2-2 in casa del Mechelen, la formazione neroblu ha conquistato il ventesimo titolo belga della sua storia.

Il titolo, però, si è deciso negli istanti finali: per due volte il Club Brugge è passato in vantaggio e in entrambi i casi si è fatto riprendere. Il gol dell’Union SG all’88’ ha fatto calare il gelo in casa Bruges, fino all’intervento del VAR e l’annullamento del gol per fuorigioco.