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fcinter1908 ultimora Maspero: “Torino cerca vendetta con la Juventus. Roma? Gasperini e Dybala…”

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Maspero: “Torino cerca vendetta con la Juventus. Roma? Gasperini e Dybala…”

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"E' venuta fuori la continuità della Roma e la discontinuità della Juventus", sottolinea Riccardo Maspero a TMW Radio
Matteo Pifferi Redattore 

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L'ex calciatore Riccardo Maspero ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà di Roma e Juve in ottica corsa Champions:

"Era l'obiettivo quello di riuscire ad arrivare in Champions. Alla fine la continuità dei risultati hanno dato ragione al lavoro di Gasperini. Sarebbe un bel risultato importante, che manca da tempo. Visto che si è scelto Gasp rispetto a Ranieri, bisogna andargli dietro".

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Getty Images

Giusto rinnovare Dybala?

"E' un campione ma ha dei problemi. Io lo vorrei sempre ma devi sapere che lo devi gestire e fa un numero limitato di partite. Devi avere altri campioni all'altezza".

Roma che deve ringraziare anche la Juve:

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"E' venuta fuori la continuità della Roma e la discontinuità della Juventus. La Roma ha fatto un campionato ad handicap davanti, ma poi li ha risolti a gennaio, la Juventus anche ma non ha risolto sul mercato questo problema".

La Juve rischia col Torino?

"Sicuramente. Il Torino vuole vendicare questa annata non speciale, meglio del derby non c'è nulla, facendo uno sgambetto alla Juve. La Juve può avere qualche scoria dell'ultima partita, sapendo che comunque non dipende tutto da lei".

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