Arbitri, processo al presidente dell’Aia Zappi: chiesti 13 mesi di inibizione

Questa mattina è iniziata l'udienza per il numero 1 degli arbitri al Tribunale Nazionale, deferito dalla procura FIGC
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Ècominciata questa mattina, davanti al Tribunale federale nazionale, l'udienza del presidente dell'AIA, Antonio Zappi, deferito dalla procura FIGC (presieduta da Giuseppe Chiné) per le presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi.

Secondo l'accusa sarebbero stati spinti alle dimissioni per poi essere sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi.

Con Zappi, per lo stesso motivo, era stato deferito anche il componente del Comitato Nazionale, Emanuele Marchesi.

La procura della Federcalcio, durante l'udienza davanti al tribunale nazionale federale, ha chiesto 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi, presidente AIA, accusato di presunte pressioni esercitate sui vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, in particolare su Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Sei mesi, invece, la richiesta per Emanuele Marchesi, componente de comitato nazionale. Nella prima ora e mezzo la difesa di Zappi, rappresentata dagli avvocati Santoro, Sterratino e Sperduti, ha presentato numerose richieste istruttorie, ma il TFN ha deciso di rigettare le istanze dopo essersi chiuso in camera di consiglio per decidere.

(Fonte: ANSA)

