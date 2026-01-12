FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Fuga Inzaghi: Al Hilal-Al Nassr 3-1. Clamoroso Ronaldo in panchina: “Hanno rubato!” – VIDEO

ultimora

Fuga Inzaghi: Al Hilal-Al Nassr 3-1. Clamoroso Ronaldo in panchina: “Hanno rubato!” – VIDEO

Fuga Inzaghi: Al Hilal-Al Nassr 3-1. Clamoroso Ronaldo in panchina: “Hanno rubato!” – VIDEO - immagine 1
L'ex allenatore dell'Inter ha vinto lo scontro diretto contro la seconda in classifica ed è volato a +7 scatenando l'ira del portoghese
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

L'Al Hilal di Simone Inzaghi è in fuga in Saudi League. La squadra dell'ex allenatore dell'Inter ha vinto per 3-1 lo scontro diretto contro l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic, che inizialmente si era portato in vantaggio. Gara decisa anche da episodi contestati, su tutti l'espulsione del portiere dell'Al-Nassr che ha mandato su tutte le furie la squadra del portoghese.

Fuga Inzaghi: Al Hilal-Al Nassr 3-1. Clamoroso Ronaldo in panchina: “Hanno rubato!” – VIDEO- immagine 2
RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 12 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)

L'ex pallone d'Oro, che sperava di rimanere alle calcagna di Inzaghi ma invece è scivolato a -7 in classifica, non l'ha presa di certo bene. E non ha reagito con stile. Sostituito, dalla panchina ha guardato la telecamera dopo il terzo gol degli avversari e ha reagito con il gesto del furto subito. Di sicuro non una grande immagine, finita ovviamente in tempo zero sui social. Di seguito il video.

 

Leggi anche
L’interista Fognini dopo Inter-Napoli: “Ieri ero allo stadio, mi son girate le scatole per…”
Bergomi: “Colpe sul primo gol di McTominay? Ho una mia interpretazione: dico che…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA