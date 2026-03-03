FC Inter 1908
Chi sarà l’arbitro di Milan-Inter? Cesari: “Due nomi, uno nettamente favorito”

Graziano Cesari propone due nomi - ma uno nettamente favorito - per l'arbitro di Milan-Inter, big-match della 28° giornata
Matteo Pifferi Redattore 

C'è grande attesa per il derby di domenica con l'Inter che ha 10 punti di vantaggio sul Milan, secondo in classifica. Una stracittadina che vale tanto, una partita da sempre molto sentita dalle tifoserie.

Su Canale 5, nel post partita di Como-Inter, si è parlato anche della possibile designazione per Milan-Inter di domenica sera. Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista Mediaset, indica due nomi, ma uno nettamente favorito:

"80% Doveri, 20% Guida. Escludiamo gli outsider, vero?", domanda poi Cesari con chiaro riferimento a Inter-Juventus affidato a La Penna, al primo big-match in carriera.

 

