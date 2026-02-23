FC Inter 1908
Quante simulazioni dopo Bastoni! Cesari: “Cheddira, non si fa così. E pure Leao va giù dopo…”

Quante simulazioni dopo il caso Bastoni che ha letteralmente indignato l'Italia. Graziano Cesari, ex arbitro, ha mostrato così due episodi molto simili
Quante simulazioni dopo il caso Bastoni che ha letteralmente indignato l'Italia. Graziano Cesari, ex arbitro, ha mostrato così due episodi molto simili in Lecce-Inter e Milan-Parma: "Vi faccio vedere un comportamento non regolamentare, quello di Cheddira nei confronti di De Vrij: inevitabilmente ci troviamo di fronte ad una situazione che ha molti lati oscuri.

De Vrij prende il pallone e Cheddira si rotola per terra: Manganiello poi ammonisce l'olandese. De Vrij gli dice che non lo tocca mai sul viso: infatti gli tocca semplicemente la spalla, poi le mani sul viso diventano quasi un imperativo per poi rotolare per terra. Non si fa così.

Anche Leao contro il Parma cade per terra quando si sente appena sfiorato da Keita e poi lo stesso Leao sfiora Troilo e l'altro cade per terra. Qui hanno simulato in due. Sono atteggiamenti che mettono in difficoltà arbitro, designatore e osservatore degli arbitri, col pubblico che poi si scatena".

