Redazione1908 8 gennaio - 14:58

Il clima che accompagna la Serie A 2025/26 non è dei più sereni. L’ultimo turno di campionato ha riacceso le discussioni arbitrali, con Napoli-Verona e Lazio-Fiorentina finite al centro delle contestazioni. Un contesto tutt’altro che ideale in vista del ventesimo turno, che domenica sera proporrà il piatto forte della stagione: Inter-Napoli, sfida ad altissima tensione destinata a pesare sulla corsa al vertice.

L’attenzione, inevitabilmente, si sposta anche su chi avrà il compito di dirigere il match di San Siro. In attesa delle designazioni ufficiali dell’AIA, iniziano a filtrare le prime ipotesi. Nel turno infrasettimanale non sono stati impiegati Mariani, già protagonista e poi fermato dopo le polemiche del match d’andata per il rigore assegnato agli azzurri nel contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo, né Sozza, che resta un nome sensibile nonostante il superamento del vincolo territoriale dal 2022/23. Stesso discorso per Colombo, della sezione di Como.

A emergere, come possibile favorito, è invece Daniele Doveri. Un’ipotesi che trova riscontri, ma che riporta inevitabilmente alla memoria precedenti non privi di tensioni.

Il fischietto romano, infatti, aveva diretto anche Napoli-Inter nel marzo 2025, altro snodo cruciale nella lotta scudetto. Una gara che lasciò strascichi polemici da entrambe le parti.

Le polemiche per due rigori — Il Napoli protestò per un presunto mano di Dumfries su tiro di McTominay non sanzionato con il rigore. Mentre Simone Inzaghi, allora tecnico nerazzurro, reclamò un penalty per un contatto tra gli stessi protagonisti.

Guardando ai numeri, Doveri ha arbitrato il Napoli in 41 occasioni, con un bilancio di 22 vittorie, 12 pareggi e 7 sconfitte, mentre sono 38 i precedenti con l’Inter (16 vittorie, 12 pari e 10 ko). I confronti diretti tra le due squadre sotto la sua direzione sono stati cinque: una vittoria per parte e tre pareggi, con un rigore assegnato a testa.

Statistiche che raccontano equilibrio, ma che non basteranno ad abbassare la tensione. Perché Inter-Napoli non sarà solo una sfida di classifica, ma anche un banco di prova decisivo per chi dovrà garantire serenità e autorevolezza in un momento già carico di polemiche.

