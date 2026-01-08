Dopo il maldestro rigore tirato e sbagliato contro il Lecce, Jonathan David è tornato al gol contro il Sassuolo, dando ragione a Luciano Spalletti

Marco Macca Redattore 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 14:32)

Dopo il maldestro rigore tirato e sbagliato contro il Lecce, Jonathan David è tornato al gol contro il Sassuolo, dando ragione a Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, che nei giorni scorsi lo aveva difeso, attaccando i critici e facendo riferimento ad alcuni "videini", con possibile chiamata in causa del giornalista Sandro Sabatini, fra i più duri in questo senso. Il diretto interessato, negli studi di Pressing, ha risposto così:

"Se Spalletti si rivolgeva a me, visto che non ha fatto il mio nome ma avrebbe potuto comunque farlo, rispondo. Le allusioni non mi piacciono. Ho visto tanti videini. Se l’è presa col mio e non con quelli in cui si diceva che David era stato indegno. I videini sugli allenatori e rigori li ho fatti per Gasperini con Lookman, con Fonseca al Milan a Firenze, l’ho fatto sulla Fiorentina con Kean e Mandragora. È una mia opinione, il rigore lo decide l’allenatore".

"Se il designato non se la sente, un gesto d’intesa con l’allenatore ci deve essere. Io facevo il giornalista quando Spalletti giocava e mandavo i pezzi col fax. Ora ci sono i videini, è cambiato il mondo. Ho troppa stima di Spalletti allenatore. Come uomo non mi permetto di giudicarlo. Le allusioni sono totalmente fuori dalla realtà e dall’eleganza. Non faccio il tifo per nessuna squadra o allenatore, sono uno che ha della gente che mi stima, tra allenatori, giocatori e dirigenti. Dico che faccio il tifo per la Nazionale. Io spero che la Nazionale con Gattuso vada al Mondiale, in caso contrario suggerisco Allegri per la Nazionale, sicuro che possa fare un grande Europeo".